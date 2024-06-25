Відкриття торговельного представництва Швеції та інвестиції в Україну: Зеленський зустрівся із шведською делегацією
Київ • УНН
Президент Зеленський зустрівся зі шведськими офіційними особами, подякував Швеції за підтримку, запросив шведський бізнес допомогти у відновленні постраждалих регіонів України та обговорив використання заморожених російських активів, посилення санкцій проти росії та розширення шведських інвестицій в Україні.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром з питань міжнародного співробітництва у сфері розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Йоганом Форсселом та представниками шведського бізнесу, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
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Глава держави подякував Швеції, Прем’єр-міністрові та всьому шведському народові за підтримку України й наших кроків до встановлення справедливого миру.
"Вдячні за всі пакети допомоги, за безпекову угоду, яку ми нещодавно підписали між нашими державами під час мого візиту до Стокгольма, а також за участь Швеції в Саміті миру й приєднання до Спільного комюніке. Це дуже важливо", – сказав Президент.
Під час зустрічі Зеленський запросив шведський уряд і бізнес узяти патронат над відбудовою одного з постраждалих регіонів України.
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Також обговорили перспективи використання доходів від заморожених російських активів на потреби нашої держави, посилення міжнародного санкційного режиму проти держави-агресорки рф та надання енергетичної підтримки Україні на тлі російських атак на об’єкти критичної інфраструктури.
Окрему увагу приділили перспективам розширення шведського бізнесу та залучення нових інвестицій в Україну.
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"Важливо, що під час візиту пана міністра супроводжують очільники шведських компаній, які присутні в Україні. Цінуємо вашу роботу та запрошуємо інвестувати ще більше, аби створювати нові робочі місця", – зазначив Президент.
Йоган Форссел підтвердив значний інтерес шведського бізнесу до здійснення інвестицій в Україну та наголосив на важливості відкриття цими днями в Києві торговельного представництва Швеції, що сприятиме подальшому виходу шведських компаній на український ринок.