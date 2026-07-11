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Графики отключения света в Украине 12 июля не прогнозируются

Киев • УНН

 • 1298 просмотра

В воскресенье, 12 июля, в Украине не планируется отключений электроэнергии. В Укрэнерго советуют перенести использование мощных приборов на дневное время.

Графики отключения света в Украине 12 июля не прогнозируются

В Украине в воскресенье, 12 июля, отключения электроэнергии не прогнозируются, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Завтра, в воскресенье, применение мер ограничения потребления не планируется

- сообщили в Укрэнерго.

В то же время в компании подчеркнули, что использование мощных электроприборов стоит перенести на дневное время - с 10:00 до 16:00. Украинцев при этом в Укрэнерго призвали потреблять электроэнергию рационально.

"Энергоатом" готовится к зиме — когда завершат ремонты энергоблоков09.07.26, 16:33 • 2304 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Отключение света