3 августа отключения электроэнергии не прогнозируются. Рекомендуется использовать мощные электроприборы с 11:00 до 15:00. В случае изменения ситуации будет дополнительное сообщение.
В субботу, 3 августа, отключения электроэнергии не прогнозируются, сообщили в НЭК «Укрэнерго», пишет УНН.
Детали
«Завтра, 3 августа, отключения применяться не будут. По возможности, пользуйтесь мощными электроприборами с 11:00 до 15:00», - отметили в Укрэнерго.
При изменении ситуации обещают информировать о мерах ограничения дополнительно.
Відключень світла не заплановано, але були перебої через обстріли - Міненерго2 августа 2024, 08:10 • 26909 просмотров