В субботу, 3 августа, отключения электроэнергии не прогнозируются, сообщили в НЭК «Укрэнерго», пишет УНН.

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«Завтра, 3 августа, отключения применяться не будут. По возможности, пользуйтесь мощными электроприборами с 11:00 до 15:00», - отметили в Укрэнерго.

При изменении ситуации обещают информировать о мерах ограничения дополнительно.

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