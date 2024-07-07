Киев • УНН
7 июля в Украине состоятся отключения электроэнергии с 00:00 до 7:00 и с 15:00 до 24:00, кроме объектов критической инфраструктуры.
В воскресенье, 7 июля, по всей территории Украины графики отключения электроэнергии будут действовать с 00:00 до 7:00 и с 15:00 до 24:00 Об этом сообщает Укрэнерго, передает УНН.
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"Завтра, 7 июля, с 7:00 до 15:00 меры ограничения потребления действовать не будут", - говорится в сообщении.
В то же время в Укрэнерго добавляют, что с 00:00 до 7:00 и с 15:00 до 24:00 облэнерго будут применять две очереди отключений одновременно.
В компании отмечают, что питание объектов критической инфраструктуры ограничивать не будут.
Завтра в Украине не будут выключать свет с 7:00 до 15:00: как будут действовать графики в другое время суток6 июля 2024, 14:48 • 22870 просмотров