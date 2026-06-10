Отчим получил пожизненное заключение за изнасилование 11-летней падчерицы - Генпрокурор

Отчим, который в течение восьми месяцев насиловал малолетнюю девочку, получил пожизненное лишение свободы. Девочка – родная дочь героя Украины, погибшего на фронте, защищая государство. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.

По словам Кравченко, в этом деле прокуроры Харьковщины доказали шесть эпизодов преступления.

Преступник постепенно завоевывал доверие, вошел в семью, долгое время притворялся заботливым, а впоследствии совершил насилие. Насильник сознательно и продуманно выбирал для надругательства именно те моменты, когда матери не было дома и он оставался один на один с девочкой - сообщил Генпрокурор.

По его словам, из-за пережитого ребенок замкнулся в себе, ухудшилось здоровье, упала успеваемость в школе. Она долго молчала, но в конце концов решилась рассказать матери. И даже после этого путь к справедливости оказался непростым.

Мать, узнав правду, не решилась сразу обратиться за помощью. Она не верила, что система сработает, что ее услышат, что преступник понесет наказание.

Они скрывались, терпели угрозы со стороны мужчины, жили в страхе. В конце концов ребенок сам позвонил правоохранителям.

Годами насиловал дочь и снимал это на видео - суд признал виновным жителя Черкасс

Пожизненный срок — именно то наказание, на котором настаивала сторона обвинения. Для меня это дело не только о приговоре конкретному преступнику. Это приговор системе, в которой жертва, колеблясь, должна решиться искать защиты и правды. Это должно измениться - добавил Кравченко.

Генпрокурор подчеркнул, что государство должно защитить ребенка даже от возможности совершения в отношении него таких преступлений и создать систему, которая сработает на опережение, и преступления против детей просто не будут иметь места.

На Черниговщине мужчина насиловал падчериц - ему грозит пожизненное

Систему, где каждый ребенок защищен, сигналы об опасности не игнорируются, а помощь приходит вовремя. Работаем дальше - резюмировал Кравченко.

Годами насиловал падчерицу, а затем скрывался за границей: экстрадированного из Бельгии обвиняемого будут судить