Отчим получил пожизненное заключение за изнасилование 11-летней падчерицы - Генпрокурор

$44.840.3351.900.54
ukenru
13:33 • 636 просмотра
В столице простились с погибшим в страшном ДТП 12-летним мальчикомPhoto
12:52 • 7258 просмотра
Ракета, поражающая российские заводы: что известно о FlamingoPhotoVideo
Эксклюзив
12:32 • 10777 просмотра
Баллистические удары по москве становятся реальностью - аналитик УЦБС о новых украинских ракетах
11:30 • 17613 просмотра
"Дія" для покупки алкоголя и штрафы за торговлю в Instagram - что изменится в УкраинеPhoto
Эксклюзив
10:40 • 33120 просмотра
Ложь в отчетности БЭБ может обернуться уголовной ответственностью для его руководства - судья в отставке
08:21 • 25562 просмотра
Рада увеличила бюджет на оборону после кредита от ЕС
9 июня, 17:43 • 37500 просмотра
Нафтогаз договорился о реструктуризации еврооблигаций на €1,2 млрд
Эксклюзив
9 июня, 16:50 • 92518 просмотра
Какие направления для отдыха в Украине в этом году выбирают туристы и сколько это стоит
Эксклюзив
9 июня, 14:21 • 76113 просмотра
Лицензию аннулировали, а договоры с НСЗУ «передали по наследству»? Как клиника Odrex продолжает получать миллионы из бюджета
9 июня, 13:47 • 41170 просмотра
Рада поддержала снижение НДФЛ с 18% до 5% для арендодателей
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+26°
2.2м/с
34%
749мм
Популярные новости
США и Япония отвергли заявления о «закрытом вопросе» ядерной программы КНДР10 июня, 05:00 • 26206 просмотра
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 41701 просмотра
Должностных лиц армейского корпуса подозревают в поборах с военных через "боевые"PhotoVideo10 июня, 07:28 • 26037 просмотра
Удар по заводу "Прогресс" Силы обороны нанесли ракетами "Фламинго"Video10 июня, 07:46 • 29107 просмотра
Чонгарский мост уничтожен - руководитель ЦПД СНБО09:33 • 20503 просмотра
публикации
Ракета, поражающая российские заводы: что известно о FlamingoPhotoVideo12:52 • 7196 просмотра
Баллистические удары по москве становятся реальностью - аналитик УЦБС о новых украинских ракетах
Эксклюзив
12:32 • 10750 просмотра
"Дія" для покупки алкоголя и штрафы за торговлю в Instagram - что изменится в УкраинеPhoto11:30 • 17587 просмотра
Ложь в отчетности БЭБ может обернуться уголовной ответственностью для его руководства - судья в отставке
Эксклюзив
10:40 • 33092 просмотра
Какие направления для отдыха в Украине в этом году выбирают туристы и сколько это стоит
Эксклюзив
9 июня, 16:50 • 92504 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Даниил Гетманцев
Игорь Коломойский
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Реклама
УНН Lite
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 41685 просмотра
Трамп поделился постом со словами "Нью-Йорк любит Трампа" после того, как его освистали на игре "Никс"Photo9 июня, 13:09 • 32173 просмотра
Netflix показал настоящего Скуби-Ду в новом тизере сериалаVideo9 июня, 10:13 • 39133 просмотра
Украинские полярники показали кадры сна тюленя Уэдделла в АнтарктидеVideo7 июня, 02:02 • 74691 просмотра
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 144587 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Шахед-136
Золото

Отчим получил пожизненное заключение за изнасилование 11-летней падчерицы - Генпрокурор

Киев • УНН

 • 652 просмотра

Суд приговорил к пожизненному заключению отчима, который восемь месяцев насиловал падчерицу. Пострадавшая является дочерью погибшего на фронте Героя Украины.

Отчим получил пожизненное заключение за изнасилование 11-летней падчерицы - Генпрокурор

Отчим, который в течение восьми месяцев насиловал малолетнюю девочку, получил пожизненное лишение свободы. Девочка – родная дочь героя Украины, погибшего на фронте, защищая государство. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.

По словам Кравченко, в этом деле прокуроры Харьковщины доказали шесть эпизодов преступления.

Преступник постепенно завоевывал доверие, вошел в семью, долгое время притворялся заботливым, а впоследствии совершил насилие. Насильник сознательно и продуманно выбирал для надругательства именно те моменты, когда матери не было дома и он оставался один на один с девочкой 

- сообщил Генпрокурор.

По его словам, из-за пережитого ребенок замкнулся в себе, ухудшилось здоровье, упала успеваемость в школе. Она долго молчала, но в конце концов решилась рассказать матери. И даже после этого путь к справедливости оказался непростым.

Мать, узнав правду, не решилась сразу обратиться за помощью. Она не верила, что система сработает, что ее услышат, что преступник понесет наказание. 

Они скрывались, терпели угрозы со стороны мужчины, жили в страхе. В конце концов ребенок сам позвонил правоохранителям.

Годами насиловал дочь и снимал это на видео - суд признал виновным жителя Черкасс10.06.26, 15:13 • 2558 просмотров

Пожизненный срок — именно то наказание, на котором настаивала сторона обвинения. Для меня это дело не только о приговоре конкретному преступнику. Это приговор системе, в которой жертва, колеблясь, должна решиться искать защиты и правды. Это должно измениться 

- добавил Кравченко.

Генпрокурор подчеркнул, что государство должно защитить ребенка даже от возможности совершения в отношении него таких преступлений и создать систему, которая сработает на опережение, и преступления против детей просто не будут иметь места.

На Черниговщине мужчина насиловал падчериц - ему грозит пожизненное26.05.26, 18:58 • 17469 просмотров

Систему, где каждый ребенок защищен, сигналы об опасности не игнорируются, а помощь приходит вовремя. Работаем дальше 

- резюмировал Кравченко.

Годами насиловал падчерицу, а затем скрывался за границей: экстрадированного из Бельгии обвиняемого будут судить24.04.26, 15:54 • 4866 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
Война в Украине
Пожизненное лишение свободы
Руслан Кравченко
Харьковская область
Украина