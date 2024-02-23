Отчет ООН: большинство гражданских жертв войны в Украине - мужчины и мальчики

Среди погибших и раненых гражданских на войне в Украине 60% составляют мужчины. Об этом свидетельствуют данные отчета Мониторинговой миссии ООН по правам человека (ММПЧУ), который обнародовали ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Отмечается также, что среди погибших и раненых детей мальчиков больше, чем девочек, пишет УНН.

Среди погибших и раненых взрослых - 11,5 тысяч мужчин и 7,5 тысяч женщин. Среди детей - 900 мальчиков и 670 девочек. - говорится в отчете.

Детали

Отмечается, что миссия ООН анализировала и учитывала только подтвержденные и идентифицированные случаи смертей от 24 февраля 2022 года. Всего насчитали 30 457 гражданских лиц жертв российской агрессии: 10 582 погибли и 19 875 были травмированы.

Однако, в отчете отметили, что у части погибших мирных жителей было невозможно определить пол.

Согласно данным отчета самым кровавым месяцем 2022 года был март, когда в Украине погибло 4 290 мирных жителей.

Потери 2023 года значительно ниже, впрочем ежемесячно в Украине в результате военных действий погибало от 150 до 200 мирных жителей. В основном это люди из прифронтовых областей.

В 91% случаев мирные жители страдают от оружия взрывного действия с широкой зоной поражения - это и обстрелы из артиллерии, танков, РСЗО, и удары крылатыми и баллистическими ракетами, а также атаки дронами, и авиационные удары.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека обнаружила, что за два года войны были разрушены или повреждены 1 072 учебных заведения и почти полтысячи медицинских учреждений.

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