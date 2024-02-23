Звіт ООН: більшість цивільних жертв війни в Україні – чоловіки та хлопчики
Київ • УНН
Звіт ООН свідчить, що більшість підтверджених жертв серед цивільного населення в Україні - це чоловіки і хлопчики, причому 60% вбитих і поранених серед дорослих - чоловіки.
Серед загиблих та поранених цивільних на війні в Україні 60% складають чоловіки. Про це свідчать дані звіту Моніторингової місії ООН із прав людини (ММПЛУ), який оприлюднили до другої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну. Зазначається також, що серед загиблих та поранених дітей хлопчиків більше, ніж дівчаток, пише УНН.
Серед загиблих та поранених дорослих - 11,5 тисяч чоловіків та 7,5 тисяч жінок. Серед дітей – 900 хлопчиків та 670 дівчаток.
Деталі
Відзначається, що місія ООН аналізувала та враховувала лише підтверджені та ідентифіковані випадки смертей від 24 лютого 2022 року. Загалом нарахували 30 457 цивільних осіб жертв російської агресії: 10 582 загинули й 19 875 були травмовані.
Однак, у звіті зауважили, що у частини загиблих мирних мешканців було неможливо визначити стать.
Відповідно до даних звіту найбільш кривавим місяцем 2022 року був березень, коли в Україні загинуло 4 290 мирних мешканців.
Втрати 2023 року значно нижчі, втім щомісяця в Україні внаслідок воєнних дій гинуло від 150 до 200 мирних мешканців. Здебільшого це люди з прифронтових областей.
У 91% випадків мирні мешканці страждають від зброї вибухової дії з широкою зоною ураження – це й обстріли з артилерії, танків, РСЗВ, і удари крилатими та балістичними ракетами, а також атаки дронами, й авіаційні удари.
Моніторингова місія ООН із прав людини виявила, що за два роки війни були зруйновані або пошкоджені 1 072 заклади освіти та майже півтисячі медичних закладів.
Майже дві сотні: у МОЗ оцінили руйнування медзакладів за два роки війни20.02.24, 09:56 • 26104 перегляди