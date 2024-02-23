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Звіт ООН: більшість цивільних жертв війни в Україні – чоловіки та хлопчики

Київ • УНН

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Звіт ООН свідчить, що більшість підтверджених жертв серед цивільного населення в Україні - це чоловіки і хлопчики, причому 60% вбитих і поранених серед дорослих - чоловіки.

Звіт ООН: більшість цивільних жертв війни в Україні – чоловіки та хлопчики

Серед загиблих та поранених цивільних на війні в Україні 60% складають чоловіки. Про це свідчать дані звіту Моніторингової місії ООН із прав людини (ММПЛУ), який оприлюднили до другої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну. Зазначається також, що серед загиблих та поранених дітей хлопчиків більше, ніж дівчаток, пише УНН.

Серед загиблих та поранених дорослих - 11,5 тисяч чоловіків та 7,5 тисяч жінок. Серед дітей – 900 хлопчиків та 670 дівчаток.

– йдеться у звіті.

Деталі

Відзначається, що місія ООН аналізувала та враховувала лише підтверджені та ідентифіковані випадки смертей від 24 лютого 2022 року. Загалом нарахували 30 457 цивільних осіб жертв російської агресії: 10 582 загинули й 19 875 були травмовані.

Однак, у звіті зауважили, що у частини загиблих мирних мешканців було неможливо визначити стать.

Відповідно до даних звіту найбільш кривавим місяцем 2022 року був березень, коли в Україні загинуло 4 290 мирних мешканців.

Втрати 2023 року значно нижчі, втім щомісяця в Україні внаслідок воєнних дій гинуло від 150 до 200 мирних мешканців. Здебільшого це люди з прифронтових областей.

У 91% випадків мирні мешканці страждають від зброї вибухової дії з широкою зоною ураження – це й обстріли з артилерії, танків, РСЗВ, і удари крилатими та балістичними ракетами, а також атаки дронами, й авіаційні удари.

Моніторингова місія ООН із прав людини виявила, що за два роки війни були зруйновані або пошкоджені 1 072 заклади освіти та майже півтисячі медичних закладів.

Майже дві сотні: у МОЗ оцінили руйнування медзакладів за два роки війни20.02.24, 09:56 • 26104 перегляди

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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