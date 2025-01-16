От отравления суррогатным алкоголем в Стамбуле умерли 19 человек, десятки в больницах
Киев • УНН
В Стамбуле за 72 часа 19 человек умерли от отравления суррогатным алкоголем. 33 пострадавших находятся в больницах, а власти закрыли 63 точки продажи фальсификата.
В Стамбуле за последние трое суток в результате отравления фальсифицированным алкоголем умерли 19 человек, еще 33 человека находятся в больницах. Об этом сообщает Anka Haber, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что смертельные случаи отравления поддельным алкоголем зафиксированы в нескольких районах Стамбула: Багджилар, Бахчелиевлер, Бакиркьой и Башакшехир. Сейчас известно о 19 погибших, однако пострадавших больше, они находятся в больницах.
Между тем издание BirGün уточняет, что 19 смертельных случаев зафиксированы за последние 72 часа. Среди погибших есть иностранцы. Всего к врачам обратились 65 человек, в больницах находятся 33 пострадавших.
После проверок правоохранителями в городе закрыты 63 точки, где продавали фальсификат.
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