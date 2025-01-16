Від отруєння сурогатним алкоголем у Стамбулі померли 19 людей, десятки в лікарнях
Київ • УНН
У Стамбулі за 72 години 19 людей померли від отруєння сурогатним алкоголем. 33 постраждалих перебувають у лікарнях, а влада закрила 63 точки продажу фальсифікату.
У Стамбулі за останні три доби внаслідок отруєння фальсифікованим алкоголем померли 19 людей, ще 33 особи перебувають у лікарнях. Про це повідомляє Anka Haber, пише УНН.
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Зазначається, що смертельні випадки отруєння підробленим алкоголем зафіксовані у кількох районах Стамбула: Багджилар, Бахчеліевлер, Бакиркьой і Башакшехір. Наразі відомо про 19 загиблих, проте постраждалих більше, вони перебувають у лікарнях.
Тим часом видання BirGün уточнює, що 19 смертельних випадків зафіксовані за останні 72 години. Серед загиблих є іноземці. Загалом до лікарів звернулися 65 людей, у лікарнях перебувають 33 постраждалі особи.
Після перевірок правоохоронцями у місті закриті 63 точки, де продавали фальсифікат.
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