Освежители воздуха могут вызвать обострение аллергии - врач

КИЕВ. 6 мая. УНН. Освежители воздуха не вызывают аллергию, но они могут вызвать обострение заболевания или спровоцировать дебют аллергопатологий. То есть, если человек не знал, что у него аллергия, использование освежителей, в частности, аэрозолей, может вызвать ее первый приступ. Об этом журналисту УНН рассказала аллерголог Киевского городского аллергоцентра Елена Бачинская.