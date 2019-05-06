Освежители воздуха могут вызвать обострение аллергии - врач
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Освежители воздуха не вызывают аллергию, но они могут вызвать обострение заболевания или спровоцировать дебют аллергопатологий. То есть, если человек не знал, что у него аллергия, использование освежителей, в частности, аэрозолей, может вызвать ее первый приступ. Об этом журналисту УНН рассказала аллерголог Киевского городского аллергоцентра Елена Бачинская.
По словам Бачинской, именно освежители в виде аэрозоля являются самыми опасными - их частицы распыляются на большие расстояния, поэтому в квартире избежать попадания этих частиц в организм почти невозможно.
"Любые аэрозольные средства имеют частицы, более крупные чем воздух, когда они попадают на воспаленные слизистые оболочки, то могут вызвать приступы чихания, одышки, бронхиальной астмы", - рассказала Бачинская.
Поэтому, по ее словам, людям, которые имеют аллергические заболевания не желательно пользоваться этими средствами дома.
Кроме того, освежители воздуха негативно влияют и на здоровье людей без аллергических заболеваний.
"Если человек часто пользуется освежителями, то они раздражают слизистые оболочки, могут вызвать хроническое воспаление и отек слизистых оболочек", - отметила Бачинская.
По словам аллерголога, использование освежителей воздуха уместно для общественных мест, но не для дома или квартиры.
"На постоянной основе контактировать с освежителями, безусловно, не стоит. Кроме того, что они вызывают аллергию и раздражают слизистые оболочки, они имеют определенную токсичность", - добавила Бачинская.
Напомним, аллергологи обнародовали прогноз на неделю для украинцев.