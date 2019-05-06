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Освежители воздуха могут вызвать обострение аллергии - врач

Киев  •  УНН

 • 23331 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Освежители воздуха не вызывают аллергию, но они могут вызвать обострение заболевания или спровоцировать дебют аллергопатологий. То есть, если человек не знал, что у него аллергия, использование освежителей, в частности, аэрозолей, может вызвать ее первый приступ. Об этом журналисту УНН рассказала аллерголог Киевского городского аллергоцентра Елена Бачинская.

По словам Бачинской, именно освежители в виде аэрозоля являются самыми опасными - их частицы распыляются на большие расстояния, поэтому в квартире избежать попадания этих частиц в организм почти невозможно.

"Любые аэрозольные средства имеют частицы, более крупные чем воздух, когда они попадают на воспаленные слизистые оболочки, то могут вызвать приступы чихания, одышки, бронхиальной астмы", - рассказала Бачинская.

Поэтому, по ее словам, людям, которые имеют аллергические заболевания не желательно пользоваться этими средствами дома.

Кроме того, освежители воздуха негативно влияют и на здоровье людей без аллергических заболеваний.

"Если человек часто пользуется освежителями, то они раздражают слизистые оболочки, могут вызвать хроническое воспаление и отек слизистых оболочек", - отметила Бачинская.

По словам аллерголога, использование освежителей воздуха уместно для общественных мест, но не для дома или квартиры.

"На постоянной основе контактировать с освежителями, безусловно, не стоит. Кроме того, что они вызывают аллергию и раздражают слизистые оболочки, они имеют определенную токсичность", - добавила Бачинская.

Напомним, аллергологи обнародовали прогноз на неделю для украинцев.

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