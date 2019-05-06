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Освіжувачі повітря можуть викликати загострення алергії – лікар

Освіжувачі повітря можуть викликати загострення алергії – лікар

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Освіжувачі повітря не викликають алергію, однак вони можуть викликати загострення захворювання або спровокувати дебют алергопатологій. Тобто, якщо людина не знала, що в неї алергія, використання освіжувачів, зокрема, аерозолів, може викликати її перший приступ. Про це журналісту УНН розповіла алерголог Київського міського алергоцентру Олена Бачинська.

За словами Бачинської, саме освіжувачі у вигляді аерозолю є найнебезпечнішими – їхні частинки розпилюються на великі відстані, тому в квартирі уникнути потрапляння цих частинок в організм майже неможливо.

"Будь-які аерозольні засоби мають частинки, крупніші за повітря, коли вони потрапляють на запалені слизові оболонки, то можуть викликати приступи чхання, задишки, бронхіальної астми", - розповіла Бачинська.

Тому, за її словами, людям, які мають алергічні захворювання не бажано користуватися цими засобами вдома.

Крім того, освіжувачі повітря мають негативний вплив і на здоров’я людей без алергічних захворювань.

"Якщо людина часто користується освіжувачами, то вони подразнюють слизові оболонки, можуть викликати хронічне запалення та набряк слизових оболонок", - зазначила Бачинська.

За словами алерголога, використання освіжувачів повітря є доречним для громадських місць, але не для дому чи квартири.

"На постійній основі контактувати з освіжувачами, безумовно, не варто. Крім того, що вони викликають алергію та подразнюють слизові оболонки, вони мають певну токсичність", - додала Бачинська.

Нагадаємо, алергологи оприлюднили прогноз на тиждень для українців. 

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