Освіжувачі повітря можуть викликати загострення алергії – лікар

КИЇВ. 6 травня. УНН. Освіжувачі повітря не викликають алергію, однак вони можуть викликати загострення захворювання або спровокувати дебют алергопатологій. Тобто, якщо людина не знала, що в неї алергія, використання освіжувачів, зокрема, аерозолів, може викликати її перший приступ. Про це журналісту УНН розповіла алерголог Київського міського алергоцентру Олена Бачинська.