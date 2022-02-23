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15 марта, 19:03 • 90549 просмотра

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Образование и крымскотатарский язык: повестка дня Кабмина

Образование и крымскотатарский язык: повестка дня Кабмина

Киев • УНН

 • 98213 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Сегодня Кабинет министров Украины планирует собраться на очередное заседание. На повестке дня более 40 вопросов, сообщает УНН со ссылкой на проект повестки дня заседания правительства.

Детали

Кабмин планирует одобрить проект Закона Украины "О выходе из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и проект соответствующего распоряжения Кабинета министров Украины. Также среди вопросов повестки дня одобрение Стратегии развития крымскотатарского языка на 2022-2032 годы, которая должна способствовать расширению применения языка и реализации прав ее носителей.

Кроме того, члены правительства планируют сегодня утвердить Стратегию развития высшего образования в Украине на 2022-2032 годы. Цель документа заключается в определении миссии высшего образования на современном этапе установления приоритетов ее развития на этот период, отмечается в пояснительной записке к проекту документа. Стратегия предусматривает повышение уровня финансирования высшего образования, что в свою очередь с рядом других мероприятий, должно способствовать росту эффективности высшего образования и восстановлению доверия к украинским вузам.

Среди важных вопросов на повестке дня также проект постановления о выделении средств для предоставления единовременной денежной помощи членам семей лиц, которые погибли (умерли) во время участия в антитеррористической операции, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, и лицам, которые стали лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время участия в указанных операциях и мероприятиях. А также пересмотр некоторых положений распределения финансирования при реализации реформирования оборонного комплекса, утверждение Положения о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Украинские Национальные Новости

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