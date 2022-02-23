Образование и крымскотатарский язык: повестка дня Кабмина

Детали

Кабмин планирует одобрить проект Закона Украины "О выходе из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и проект соответствующего распоряжения Кабинета министров Украины. Также среди вопросов повестки дня одобрение Стратегии развития крымскотатарского языка на 2022-2032 годы, которая должна способствовать расширению применения языка и реализации прав ее носителей.

Кроме того, члены правительства планируют сегодня утвердить Стратегию развития высшего образования в Украине на 2022-2032 годы. Цель документа заключается в определении миссии высшего образования на современном этапе установления приоритетов ее развития на этот период, отмечается в пояснительной записке к проекту документа. Стратегия предусматривает повышение уровня финансирования высшего образования, что в свою очередь с рядом других мероприятий, должно способствовать росту эффективности высшего образования и восстановлению доверия к украинским вузам.

Среди важных вопросов на повестке дня также проект постановления о выделении средств для предоставления единовременной денежной помощи членам семей лиц, которые погибли (умерли) во время участия в антитеррористической операции, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, и лицам, которые стали лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время участия в указанных операциях и мероприятиях. А также пересмотр некоторых положений распределения финансирования при реализации реформирования оборонного комплекса, утверждение Положения о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.