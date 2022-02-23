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Освіта та кримськотатарська мова: порядок денний Кабміну

Освіта та кримськотатарська мова: порядок денний Кабміну

Київ • УНН

 • 98214 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Сьогодні Кабінет міністрів України планує зібратися на чергове засідання. На порядку денному понад 40 питань, повідомляє УНН з посиланням на проект порядку денного засідання уряду.

Деталі

Кабмін планує схвалити проект Закону України "Про вихід з Угоди про увічнення пам’яті про мужність і героїзм народів держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" та проект відповідного розпорядження Кабінету міністрів України. Також серед питань порядку денного схвалення Стратегії розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки, яка має сприяти розширенню застосування мови та реалізації прав її носіїв.

Окрім того, урядовці планують сьогодні затвердити Стратегію розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки. Мета документа полягає у визначенні місії вищої освіти на сучасному етапі встановлення пріоритетів її розвитку на цей період, зазначається у пояснювальній записці до проекту документа. Стратегія передбачає підвищення рівня фінансування вищої освіти, що своєю чергою із низкою інших заходів, має сприяти зростанню ефективності вищої освіти та відновленню довіри до українських вишів.

Серед важливих питань на порядку денному також проект постанови про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в зазначених операції та заходах. А також перегляд деяких положень розподілу фінансування при реалізації реформування оборонного комплексу, затвердження положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

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