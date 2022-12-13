Окончательно неизвестно, атаковала ли россия "Шахедами" из новой партии – ВС ВСУ

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"Нет достоверных окончательных данных, или это новая партия, или остатки старой. Так же как и информации о поставках россии сейчас новой партии. Было две атаки после недельной паузы, мы их наблюдали и отработали. К сожалению, не все дроны-камикадзе были уничтожены, потому что на 100% сделать это очень тяжело. Но большинство БПЛА было уничтожено", – сказал Игнат.

Напомним

Спикер ПС ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские войска в любой момент могут снова атаковать объекты критической инфраструктуры Украины.