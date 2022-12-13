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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 17037 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Остаточно невідомо, чи атакувала росія "Шахедами" з нової партії – ПС ЗСУ

Остаточно невідомо, чи атакувала росія "Шахедами" з нової партії – ПС ЗСУ

Київ • УНН

 • 849754 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Поки остаточно невідомо, чи випустила росія минулого тижня іранські дрони "Шахед" з нової партії. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.

Цитата

"Немає достовірних остаточних даних, чи це нова партія, чи залишки старої. Так само як і інформації щодо постачання росії зараз нової партії. Було дві атаки після тижневої паузи, ми їх спостерігали і відпрацювали. На жаль, не всі дрони-камікадзе були знищені, бо на 100% зробити це дуже важко. Але більшість БПЛА було знищено", – сказав Ігнат.

Нагадаємо

Речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські війська будь-якої миті можуть знову атакувати об'єкти критичної інфраструктури України.

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