Остаточно невідомо, чи атакувала росія "Шахедами" з нової партії – ПС ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Поки остаточно невідомо, чи випустила росія минулого тижня іранські дрони "Шахед" з нової партії. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.
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"Немає достовірних остаточних даних, чи це нова партія, чи залишки старої. Так само як і інформації щодо постачання росії зараз нової партії. Було дві атаки після тижневої паузи, ми їх спостерігали і відпрацювали. На жаль, не всі дрони-камікадзе були знищені, бо на 100% зробити це дуже важко. Але більшість БПЛА було знищено", – сказав Ігнат.
Нагадаємо
Речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські війська будь-якої миті можуть знову атакувати об'єкти критичної інфраструктури України.