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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 16179 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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"Очікуємо ударів завжди": у Повітряних силах розповіли про мішені росіян узимку

"Очікуємо ударів завжди": у Повітряних силах розповіли про мішені росіян узимку

Київ • УНН

 • 543439 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Російські війська будь-якої миті можуть знову атакувати об'єкти критичної інфраструктури України. Про це в ефірі телемарафону розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.

Цитата

"Очікуємо таких ударів завжди. І очікуємо їх, зокрема, по об'єктам критичної інфраструктури. Ви бачите, зима прийшла в Україну, наступили морози і, очевидно, окупант буде й надалі атакувати об'єкти енергетики. Тому що таким чином хоче змусити зламатися не українське військо, а український народ. Але цього йому досягти не вдасться", – сказав Ігнат.

Нагадаємо

Юрій Ігнат повідомив, що українська система протиповітряної оборони не може збивати балістичні ракети, тому їх потрібно знищувати ще до запуску.

Українські Національні Новини

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