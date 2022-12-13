"Очікуємо ударів завжди": у Повітряних силах розповіли про мішені росіян узимку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Російські війська будь-якої миті можуть знову атакувати об'єкти критичної інфраструктури України. Про це в ефірі телемарафону розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.
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"Очікуємо таких ударів завжди. І очікуємо їх, зокрема, по об'єктам критичної інфраструктури. Ви бачите, зима прийшла в Україну, наступили морози і, очевидно, окупант буде й надалі атакувати об'єкти енергетики. Тому що таким чином хоче змусити зламатися не українське військо, а український народ. Але цього йому досягти не вдасться", – сказав Ігнат.
Нагадаємо
Юрій Ігнат повідомив, що українська система протиповітряної оборони не може збивати балістичні ракети, тому їх потрібно знищувати ще до запуску.