"Ожидаем ударов всегда": в Воздушных силах рассказали о мишенях россиян зимой

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"Ожидаем таких ударов всегда. И ожидаем их, в частности, по объектам критической инфраструктуры. Вы видите, зима пришла в Украину, наступили морозы и, очевидно, оккупант будет и дальше атаковать объекты энергетики. Потому что таким образом хочет заставить сломаться не украинское войско, а украинский народ. Но этого ему добиться не удастся", – сказал Игнат.

Напомним

Юрий Игнат сообщил, что украинская система противовоздушной обороны не может сбивать баллистические ракеты, поэтому их нужно уничтожать еще до запуска.