ППО України не може збивати балістичні ракети: у Повітряних силах знайшли вихід
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Українська система протиповітряної оборони не може збивати балістичні ракети, тому їх потрібно знищувати ще до запуску. Про це в ефірі “Суспільному” розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.
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"Балістика на сьогоднішній день недоступна до збиття засобами ППО, які є у нас на озброєнні. Ні “Іскандери”, ні ракети С-300, ні іранські ракети. Тому найефективніший метод їх знищення – на старті, де вони знаходяться. Різні види “бавовни” можуть допомогти знищити ці ракети", – повідомив Ігнат.
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Секретар РНБО Олексій Данілов натякнув, що росія може отримати жорстку відповідь на ракетні удари по Україні.