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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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ППО України не може збивати балістичні ракети: у Повітряних силах знайшли вихід

ППО України не може збивати балістичні ракети: у Повітряних силах знайшли вихід

Київ • УНН

 • 3114551 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Українська система протиповітряної оборони не може збивати балістичні ракети, тому їх потрібно знищувати ще до запуску. Про це в ефірі “Суспільному” розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.

Цитата

"Балістика на сьогоднішній день недоступна до збиття засобами ППО, які є у нас на озброєнні. Ні “Іскандери”, ні ракети С-300, ні іранські ракети. Тому найефективніший метод їх знищення – на старті, де вони знаходяться. Різні види “бавовни” можуть допомогти знищити ці ракети", – повідомив Ігнат.

Нагадаємо

Секретар РНБО Олексій Данілов натякнув, що росія може отримати жорстку відповідь на ракетні удари по Україні.

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