ПВО Украины не может сбивать баллистические ракеты: в Воздушных силах нашли выход

Цитата

"Балистика на сегодняшний день недоступна для сбития средствами ПВО, которые есть у нас на вооружении. Ни “Искандеры”, ни ракеты С-300, ни иранские ракеты. Поэтому самый эффективный метод их уничтожения – на старте, где они находятся. Различные виды “хлопка” могут помочь уничтожить эти ракеты", – сообщил Игнат.

Напомним

Секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что россия может получить жесткий ответ на ракетные удары по Украине.