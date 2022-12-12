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ПВО Украины не может сбивать баллистические ракеты: в Воздушных силах нашли выход

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Украинская система противовоздушной обороны не может сбивать баллистические ракеты, поэтому их нужно уничтожать еще до запуска. Об этом в эфире “Суспільному” рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

Цитата

"Балистика на сегодняшний день недоступна для сбития средствами ПВО, которые есть у нас на вооружении. Ни “Искандеры”, ни ракеты С-300, ни иранские ракеты. Поэтому самый эффективный метод их уничтожения – на старте, где они находятся. Различные виды “хлопка” могут помочь уничтожить эти ракеты", – сообщил Игнат.

Напомним

Секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что россия может получить жесткий ответ на ракетные удары по Украине.

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