ПВО Украины не может сбивать баллистические ракеты: в Воздушных силах нашли выход
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Украинская система противовоздушной обороны не может сбивать баллистические ракеты, поэтому их нужно уничтожать еще до запуска. Об этом в эфире “Суспільному” рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.
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"Балистика на сегодняшний день недоступна для сбития средствами ПВО, которые есть у нас на вооружении. Ни “Искандеры”, ни ракеты С-300, ни иранские ракеты. Поэтому самый эффективный метод их уничтожения – на старте, где они находятся. Различные виды “хлопка” могут помочь уничтожить эти ракеты", – сообщил Игнат.
Напомним
Секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что россия может получить жесткий ответ на ракетные удары по Украине.