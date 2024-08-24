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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Остановка операции в курске зависит от путина" - премьер Литвы

"Остановка операции в курске зависит от путина" - премьер Литвы

Киев  •  УНН

24 августа 2024, 13:20  •  18877 просмотра

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Премьер-министр Литвы заявила, что остановка операции ВСУ в курской области рф зависит от путина. Она подчеркнула, что россия может прекратить войну и все операции, вернув мир к мирной жизни.

Остановка операции ВСУ в курской области рф зависит от российского диктатора владимира путина. Для этого нужно, чтобы россия закончила войну против Украины. Об этом заявила  премьер-министр Литвы на пресс-конференции с президентами Украины и Польши, передает УНН

Иногда меня удивляет, что люди думают, что война может продолжаться только на территории Украины. Но это просто нечестно. россияне должны нести риски и ответственность за то, что может произойти на их территории

- заявила Ингрид Шимоните. 

Шимоните указала, что президент рф путин не волнуется за своих людей или свои границы, и это не удивляет.

россия может прекратить все эти операции, в курске, где угодно. Она может просто прекратить войну и мы вернемся к мирной жизни. Поэтому остановка операции в курске зависит от путина

- заявила глава правительства Литвы.

Обмінний фонд та зупинення операції на півночі рф: Зеленський назвав результати операції в курській області24 августа 2024, 12:46 • 17289 просмотров

Татьяна Краевская

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