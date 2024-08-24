"Остановка операции в курске зависит от путина" - премьер Литвы

Остановка операции ВСУ в курской области рф зависит от российского диктатора владимира путина. Для этого нужно, чтобы россия закончила войну против Украины. Об этом заявила премьер-министр Литвы на пресс-конференции с президентами Украины и Польши, передает УНН.

Иногда меня удивляет, что люди думают, что война может продолжаться только на территории Украины. Но это просто нечестно. россияне должны нести риски и ответственность за то, что может произойти на их территории - заявила Ингрид Шимоните.

Шимоните указала, что президент рф путин не волнуется за своих людей или свои границы, и это не удивляет.

россия может прекратить все эти операции, в курске, где угодно. Она может просто прекратить войну и мы вернемся к мирной жизни. Поэтому остановка операции в курске зависит от путина - заявила глава правительства Литвы.

Обмінний фонд та зупинення операції на півночі рф: Зеленський назвав результати операції в курській області