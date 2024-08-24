"Зупинка операції в курську залежить від путіна" - прем'єрка Литви

Зупинення операції ЗСУ у курській області рф залежить від російського диктатора володимира путіна. Для цього потрібно, що росія закінчила війну проти України. Про це заявила прем'єр-міністр Литви на пресконференції з президентами України та Польщі, передає УНН.

Іноді мене дивує, що люди думають, що війна може продовжуватись тільки на території України. Але це просто нечесно. росіяни повинні нести ризики та відповідальність за те, що може статися на їхній території

Шимоніте вказала, що президент рф путін не хвилюється за своїх людей чи свої кордони, і це не дивує.

росія може припинити всі ці операції, у курську, будь-де. Вона може просто припинити війну і ми повернемось до мирного життя. Тому зупинка операції в курську залежить від путіна