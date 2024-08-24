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"Зупинка операції в курську залежить від путіна" - прем'єрка Литви

"Зупинка операції в курську залежить від путіна" - прем'єрка Литви

Київ • УНН

 • 28343 перегляди

Прем'єр-міністр Литви заявила, що зупинення операції ЗСУ в курській області рф залежить від путіна. Вона підкреслила, що росія може припинити війну і всі операції, повернувши світ до мирного життя.

Зупинення операції ЗСУ у курській області рф залежить від російського диктатора володимира путіна. Для цього потрібно, що росія закінчила війну проти України. Про це заявила  прем'єр-міністр Литви на пресконференції з президентами України та Польщі, передає УНН

Іноді мене дивує, що люди думають, що війна може продовжуватись тільки на території України. Але це просто нечесно. росіяни повинні нести ризики та відповідальність за те, що може статися на їхній території

- заявила Інгрід Шимоніте. 

Шимоніте вказала, що президент рф путін не хвилюється за своїх людей чи свої кордони, і це не дивує.

росія може припинити всі ці операції, у курську, будь-де. Вона може просто припинити війну і ми повернемось до мирного життя. Тому зупинка операції в курську залежить від путіна

- заявила глава уряду Литви.

Обмінний фонд та зупинення операції на півночі рф: Зеленський назвав результати операції в курській області24.08.24, 15:46 • 26876 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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