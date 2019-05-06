Останкинская телебашня отключила подсветку в знак траура по жертвам в Шереметьево
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Останкинская телебашня в связи с авиакатастрофой в Шереметьево отключила подсветку до утра. Об этом сообщил в Twitter ФГУП “Российская телевизионная и радиовещательная сеть”, информирует УНН.
“Останкинская башня выключает подсветку до утра в знак скорби по жертвам трагедии в Шереметьево”, — говорится в сообщении.
В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании “Аэрофлот”, на борту которого находились 78 человек. По данным Следственного комитета, в катастрофе погиб 41 человек.
Как сообщал УНН, СК РФ подтвердил количество жертв авиакатастрофы, у “Аэрофлота” — нет данных о 45 пассажирах.