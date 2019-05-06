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Останкінська телевежа вимкнула підсвітку в знак жалоби за жертвами в Шереметьєво

Київ • УНН

 • 9091 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Останкінська телевежа в зв’язку з авіакатастрофою в Шереметьєво відключила підсвітку до ранку. Про це повідомило в Twitter ФДУП “Російська телевізійна і радіомовна мережа”, інформує УНН.

“Останкінська вежа вимикає підсвітку до ранку в знак скорботи за жертвами трагедії в Шереметьєво”, — йдеться в повідомленні.

У неділю в аеропорту Шереметьєво здійснив аварійну посадку і загорівся літак Sukhoi Superjet 100 авіакомпанії “Аерофлот”, на борту якого знаходилися 78 осіб. За даними Слідчого комітету, в катастрофі загинула 41 людина.

Як повідомляв УНН, СК РФ підтвердив кількість жертв авіакатастрофи, “Аерофлот” — немає даних про 45 пасажирів.

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