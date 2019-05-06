Останкінська телевежа вимкнула підсвітку в знак жалоби за жертвами в Шереметьєво
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Останкінська телевежа в зв’язку з авіакатастрофою в Шереметьєво відключила підсвітку до ранку. Про це повідомило в Twitter ФДУП “Російська телевізійна і радіомовна мережа”, інформує УНН.
“Останкінська вежа вимикає підсвітку до ранку в знак скорботи за жертвами трагедії в Шереметьєво”, — йдеться в повідомленні.
У неділю в аеропорту Шереметьєво здійснив аварійну посадку і загорівся літак Sukhoi Superjet 100 авіакомпанії “Аерофлот”, на борту якого знаходилися 78 осіб. За даними Слідчого комітету, в катастрофі загинула 41 людина.
Як повідомляв УНН, СК РФ підтвердив кількість жертв авіакатастрофи, “Аерофлот” — немає даних про 45 пасажирів.