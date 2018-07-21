Останки воина Второй мировой нашли в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В селе Писаревка Луганской области во время копания могилы нашли останки воина Второй мировой войны и боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области, передает УНН.
Житель села Писаревка уведомил полицию, что на кладбище нашли предметы, похожие на гранаты времен Второй мировой войны.
Сотрудники следственно-оперативной группы, выехавшие на место происшествия, установили, что во время копания могилы, на глубине 1,5 метра были найдены две ручные противотанковые гранаты времен Второй мировой войны со значительными следами коррозии.
Во время дальнейшего осмотра места происшествия обнаружили также 65 патронов калибра 7,62×54 мм, фрагмент трубы противогаза, металлическую каску и фрагменты костей, вероятно, таза человека.
"Полицейские, опросив сотрудников местного музея, установили, что в годы Второй мировой войны в селе Писаревка проходили ожесточенные бои за освобождение Луганской области. Поэтому кости, скорее всего, принадлежат воину одной из воевавших армий", - говорится в сообщении.
Кости направлены на судебно-медицинскую экспертизу, после проведения которой будут перезахоронены. Остатки вещей отправлены на исследование. Уничтожение обнаруженных боеприпасов запланировано на месте происшествия на 22 июля. Место происшествия сейчас охраняется работниками полиции.
Как сообщал УНН, в Киеве нашли почти 80 артснарядов Второй мировой войны.