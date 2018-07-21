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Останки воїна Другої світової знайшли на Луганщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. У селі Писарівка на Луганщині під час копання могили знайшли останки воїна Другої світової війни та боєприпаси. Про це повідомляє прес-служба поліції Луганської області, передає УНН.

Житель села Писарівка повідомив поліцію, що на кладовищі знайшли предмети, схожі на гранати часів Другої світової війни.

Співробітники слідчо-оперативної групи, які виїхали на місце події, встановили, що під час копання могили, на глибині 1,5 метри було знайдено дві ручні протитанкові гранати часів Другої світової війни зі значними слідами корозії.

Під час подальшого огляду місця події виявили також 65 набоїв калібру 7,62×54 мм, фрагмент труби протигазу, металеву каску та фрагменти кісток, ймовірно, тазу людини.

“Поліцейські, опитавши співробітників місцевого музею, встановили, що у роки Другої світової війни у селі Писарівка проходили запекли бої за визволення Луганщини. Тож кістки, скоріш за все належать воїну однієї з армій, що воювали”, — сказано у повідомленні.

Кістки направлені на судово-медичну експертизу, після проведення якої будуть перепоховані. Рештки речей відправлені на дослідження. Знищення виявлених боєприпасів заплановано на місці події на 22 липня. Місце події наразі охороняється працівниками поліції.

Як повідомляв УНН, у Києві знайшли майже 80 артснарядів Другої світової війни.

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