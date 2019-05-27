Личность найденной в реке мертвой девочки устанавливают через Румынию
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Полицейские с Тячевского отделения на Закарпатье поехали в пункт пропуска на границе с Румынией, чтобы встретиться с коллегами и выяснить, может ли найденное тело малолетней девочки быть принесенным течением Тисы с территории Румынии. Об этом журналисту УНН сообщила специалист отдела коммуникации ГУНП в Закарпатской области Инесса Манзулич.
"На данный момент сотрудники с Тячевского отделения полиции поехали в пункт пропуска на границе с Румынией для того, чтобы встретиться с румынскими коллегами и выяснить обстоятельства инцидента", - сказали в пресс-службе.
Также открыли уголовное производство по ст. 115 УК Украины с пометкой "несчастный случай".
Напомним, в Тячевском районе Закарпатья в реке Теребля, которая является притоком Тисы, под мостом обнаружили тело малолетней девочки.