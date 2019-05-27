Особу знайденої у річці мертвої дівчинки встановлюють через Румунію

КИЇВ. 27 травня. УНН. Поліцейські із Тячівського відділку на Закарпатті поїхали до пункту пропуску на межі з Румунією, щоб зустрітися із колегами та з’ясувати, чи може знайдене тіло малолітньої дівчинки бути принесеним течією Тиси з території Румунії. Про це журналісту УНН повідомила спеціаліст відділу комунікації ГУНП у Закарпатській області Інеса Манзулич.