Особу знайденої у річці мертвої дівчинки встановлюють через Румунію
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Поліцейські із Тячівського відділку на Закарпатті поїхали до пункту пропуску на межі з Румунією, щоб зустрітися із колегами та з’ясувати, чи може знайдене тіло малолітньої дівчинки бути принесеним течією Тиси з території Румунії. Про це журналісту УНН повідомила спеціаліст відділу комунікації ГУНП у Закарпатській області Інеса Манзулич.
"Наразі працівники із Тячівського відділку поліції поїхали до пункту пропуску на межі з Румунією для того, щоб зустрітися із румунськими колегами та з’ясувати обставини інциденту", - сказали в прес-службі.
Також відкрили кримінальне провадження за ст. 115 КК України з позначкою "нещасний випадок".
Нагадаємо, у Тячівському районі Закарпаття у річці Теребля, що є притокою Тиси, під мостом виявили тіло малолітньої дівчинки.