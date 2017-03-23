Личность стрелка в центре Киева пока не установили - З.Шкиряк

"Личность нападавшего устанавливается. Прошел час после этого резонансного преступления, продолжаются следственно-оперативные действия", - рассказал он.

Напомним, в результате перестрелки в центре Киева погиб человек, еще двое ранены.

Как сообщал УНН, в Киеве застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова.

Между тем, по словам главы столичной полиции Андрея Крищенко, центр Киева усилен дополнительными нарядами полиции и правоохранители работают со свидетелями и с камерами наблюдения отеля, у которого произошло убийство.