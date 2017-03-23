Личность стрелка в центре Киева пока не установили - З.Шкиряк
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Сейчас полиция еще не установила личность мужчины, который убил депутата российской Думы Дениса Вороненкова в центре Киева. Об этом журналистам в кулуарах Верховной Рады рассказал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, передает УНН.
"Личность нападавшего устанавливается. Прошел час после этого резонансного преступления, продолжаются следственно-оперативные действия", - рассказал он.
Напомним, в результате перестрелки в центре Киева погиб человек, еще двое ранены.
Как сообщал УНН, в Киеве застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова.
Между тем, по словам главы столичной полиции Андрея Крищенко, центр Киева усилен дополнительными нарядами полиции и правоохранители работают со свидетелями и с камерами наблюдения отеля, у которого произошло убийство.