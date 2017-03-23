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08:46 • 26514 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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06:47 • 80039 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 113676 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 128943 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 137227 просмотра

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11 марта, 14:12 • 128857 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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11 марта, 13:46 • 120332 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106797 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107724 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

11 марта, 06:59 • 103978 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Личность стрелка в центре Киева пока не установили - З.Шкиряк

Личность стрелка в центре Киева пока не установили - З.Шкиряк

Киев • УНН

 • 12056 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Сейчас полиция еще не установила личность мужчины, который убил депутата российской Думы Дениса Вороненкова в центре Киева. Об этом журналистам в кулуарах Верховной Рады рассказал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, передает УНН.

"Личность нападавшего устанавливается. Прошел час после этого резонансного преступления, продолжаются следственно-оперативные действия", - рассказал он.

Напомним, в результате перестрелки в центре Киева погиб человек, еще двое ранены.

Как сообщал УНН, в Киеве застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова.

Между тем, по словам главы столичной полиции Андрея Крищенко, центр Киева усилен дополнительными нарядами полиции и правоохранители работают со свидетелями и с камерами наблюдения отеля, у которого произошло убийство.

Украинские Национальные Новости

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