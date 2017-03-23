Особу стрілка в центрі Києва поки що не встановили – З.Шкіряк
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Наразі поліція ще не встановила особу чоловіка, який вбив депутата російської Думи Дениса Вороненкова в центрі Києва. Про це журналістам у кулуарах Верховної Ради розповів радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, передає УНН.
"Особа нападника встановлюється. Пройшла година після цього резонансного злочину, тривають слідчо-оперативні дії", - розповів він.
Нагадаємо, внаслідок перестрілки в центрі Києва загинула людина, ще двох поранено.
Як повідомляв УНН, у Києві застрелили колишнього депутата російського парламенту Деніса Вороненкова.
Тим часом, за словами голови столичної поліції Андрія Крищенка, центр Києва посилений додатковими нарядами поліції і правоохоронці працюють зі свідками та з камерами спостереження готелю, біля якого сталося вбивство.