Особу стрілка в центрі Києва поки що не встановили – З.Шкіряк

"Особа нападника встановлюється. Пройшла година після цього резонансного злочину, тривають слідчо-оперативні дії", - розповів він.

Нагадаємо, внаслідок перестрілки в центрі Києва загинула людина, ще двох поранено.

Як повідомляв УНН, у Києві застрелили колишнього депутата російського парламенту Деніса Вороненкова.

Тим часом, за словами голови столичної поліції Андрія Крищенка, центр Києва посилений додатковими нарядами поліції і правоохоронці працюють зі свідками та з камерами спостереження готелю, біля якого сталося вбивство.