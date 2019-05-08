Основной версией взрыва в Марганце является неосторожность

Сейчас главная версия следствия - неосторожное обращение с взрывным устройством, вероятно гранатой Ф-1, что повлекло взрыв. Также в правоохранительных органах сообщили, что по предварительной информации, мужчина, действия которого повлекли взрыв, был в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, вчера, 7 мая, в 15:54 на улице Лермонтова в г. Марганец произошел взрыв. В результате взрыва, человек, действия которого вероятно повлекли взрыв - погиб. Как сообщили в полиции, это ранее судимый за незаконный оборот оружия мужчина 1981 года рождения. Откуда у мужчины граната и, что стало причиной взрыва - установит следствие.



Также в результате взрыва пострадали пять человек, среди которых сотрудник группы реагирования патрульной полиции 1990 года рождения и две женщины 63-х и 65 лет. Все пострадавшие получили осколочные ранения. Как выяснилось, пострадавший сотрудник полиции отрабатывал вызов рядом с местом происшествия.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).