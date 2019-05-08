Основной версией взрыва в Марганце является неосторожность

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 64622 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 92686 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101551 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 103446 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126746 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112584 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138434 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144757 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130201 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130261 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Основной версией взрыва в Марганце является неосторожность

Основной версией взрыва в Марганце является неосторожность

Киев  •  УНН

 • 9843 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Причиной взрыва в Марганце, в результате которого погиб подрывник, а еще пять человек получили ранения, вероятно стало неосторожное обращение с взрывным устройством. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Сейчас главная версия следствия - неосторожное обращение с взрывным устройством, вероятно гранатой Ф-1, что повлекло взрыв. Также в правоохранительных органах сообщили, что по предварительной информации, мужчина, действия которого повлекли взрыв, был в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, вчера, 7 мая, в 15:54 на улице Лермонтова в г. Марганец произошел взрыв. В результате взрыва, человек, действия которого вероятно повлекли взрыв - погиб. Как сообщили в полиции, это ранее судимый за незаконный оборот оружия мужчина 1981 года рождения. Откуда у мужчины граната и, что стало причиной взрыва - установит следствие.

Также в результате взрыва пострадали пять человек, среди которых сотрудник группы реагирования патрульной полиции 1990 года рождения и две женщины 63-х и 65 лет. Все пострадавшие получили осколочные ранения. Как выяснилось, пострадавший сотрудник полиции отрабатывал вызов рядом с местом происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

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