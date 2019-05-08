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Основною версією вибуху в Марганці є необережність

Основною версією вибуху в Марганці є необережність

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Причиною вибуху у Марганці, в результаті якого загинув підривник, а ще п’ятеро осіб отримали поранення, ймовірно стало необережне поводження з вибуховим пристроєм. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Наразі головна версія слідства – необережне поводження з вибуховим пристроєм, ймовірно гранатою Ф-1, що спричинило вибух. Також у правоохоронних органах повідомили, що за попередньою інформацією, чоловік, дії якого спричинили вибух, був у стані алкогольного сп’яніння.

Нагадаємо, вчора, 7 травня, о 15:54 на вулиці Лермонтова у м. Марганець стався вибух. В результаті вибуху, чоловік, дії якого ймовірно спричинили вибух – загинув. Як повідомили у поліції, це раніше судимий за незаконний обіг зброї чоловік 1981 року народження. Звідки у чоловіка граната і, що стало причиною вибуху - встановить слідство.

Також в результаті вибуху постраждало п’ятеро осіб, серед яких співробітник групи реагування патрульної поліції 1990 року народження та дві жінки 63-х та 65 років. Всі потерпілі отримали осколкові поранення. Як з’ясувалося, постраждалий співробітник поліції відпрацьовував виклик поряд з місцем події.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

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