Чоловік, який загинув від вибуху у Марганці, мав судимість за незаконний обіг зброї

КИЇВ. 7 травня. УНН. У результаті вибуху у Марганці, що на Дніпропетровщині, загинув чоловік 1981 року народження, який був раніше судимий за незаконний обіг зброї. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП у Дніпропетровській області.