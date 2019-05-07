Чоловік, який загинув від вибуху у Марганці, мав судимість за незаконний обіг зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У результаті вибуху у Марганці, що на Дніпропетровщині, загинув чоловік 1981 року народження, який був раніше судимий за незаконний обіг зброї. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП у Дніпропетровській області.
"Встановлено, що загиблий - раніше судимий за незаконний обіг зброї чоловік 1981 року народження. Звідки у чоловіка граната і що стало причиною вибуху - встановить слідство", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, за фактом вибуху гранати у Марганці, що на Дніпропетровщині, поліція відкрила кримінальне провадження.
Також правоохоронці підтвердили інформацію, що кількість потерпілих зросла.
"...в результаті вибуху постраждало п’ятеро осіб, серед яких співробітник групи реагування патрульної поліції 1990 року народження та дві жінки 63-х та 65 років. Всі потерпілі отримали осколкові поранення. Як з’ясувалося, постраждалий співробітник поліції відпрацьовував виклик поряд з місцем події", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, подія сталася 7 травня о 15:54 на вулиці Лермонтова у м. Марганець.