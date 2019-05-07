Мужчина, погибший от взрыва в Марганце, имел судимость за незаконный оборот оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В результате взрыва в Марганце, Днепропетровская область, погиб мужчина 1981 года рождения, который был ранее судим за незаконный оборот оружия. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области.
"Установлено, что погибший - ранее судимый за незаконный оборот оружия мужчина 1981 года рождения. Откуда у мужчины граната и что стало причиной взрыва - установит следствие", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, по факту взрыва гранаты в Марганце, Днепропетровская область, полиция открыла уголовное производство.
Также правоохранители подтвердили информацию, что количество пострадавших возросло.
"... в результате взрыва пострадали пять человек, среди которых сотрудник группы реагирования патрульной полиции 1990 года рождения и две женщины 63-х и 65 лет. Все пострадавшие получили осколочные ранения. Как выяснилось, пострадавший сотрудник полиции отрабатывал вызов рядом с местом происшествия", - говорится в сообщении.
Напомним, инцидент произошел 7 мая в 15:54 на улице Лермонтова в г. Марганец.