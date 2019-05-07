Вибух гранати у Марганці: поліція відкрила кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. За фактом вибуху гранати у Марганці, що на Дніпропетровщині, поліція відкрила кримінальне провадження, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУ НП у Дніпропетровській області.
"За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб)", - йдеться у повідомленні.
Також у поліції підтвердили інформацію, що кількість потерпілих зросла.
"...в результаті вибуху постраждало п’ятеро осіб, серед яких співробітник групи реагування патрульної поліції 1990 року народження та дві жінки 63-х та 65 років. Всі потерпілі отримали осколкові поранення. Як з’ясувалося, постраждалий співробітник поліції відпрацьовував виклик поряд з місцем події", - йдеться у повідомленні.
Подія сталася 7 травня о 15:54 на вулиці Лермонтова у м. Марганець. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Встановлюються всі обставини події.
Нагадаємо, у місті Марганець, Дніпропетровська область, на вулиці вибухнула граната.