Взрыв гранаты в Марганце: полиция открыла уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. По факту взрыва гранаты в Марганце, Днепропетровская область, полиция открыла уголовное производство, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области.
"По факту открыто уголовное производство по ч. 2 п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц)", - говорится в сообщении.
Также в полиции подтвердили информацию, что количество пострадавших возросло.
"... в результате взрыва пострадали пять человек, среди которых сотрудник группы реагирования патрульной полиции 1990 года рождения и две женщины 63-х и 65 лет. Все пострадавшие получили осколочные ранения. Как выяснилось, пострадавший сотрудник полиции отрабатывал вызов рядом с местом происшествия", - говорится в сообщении.
Событие произошло 7 мая в 15:54 на улице Лермонтова в г. Марганец. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в городе Марганец, Днепропетровская область, на улице взорвалась граната.