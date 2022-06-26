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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 39406 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 42905 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 20425 просмотра

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Основные усилия враг сосредотачивается на Лисичанском направлении и попытках окружить город, - Генштаб

Основные усилия враг сосредотачивается на Лисичанском направлении и попытках окружить город, - Генштаб

Киев • УНН

 • 155304 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. В утренней сводке Генштаб сообщил, что основные усилия оккупационные войска сосредотачивают на Лисичанском направлении и попытках окружить город. Об этом информирует УНН.

Подробности

Начались 123 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

На Северском направлении агрессор произвел огненное поражение артиллерией позиций Сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.

На Харьковском направлении противник продолжает ведение оборонительных действий. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Уды, Харьков, Базалиевка, Русские Тишки, Старый Салтов, Верхний Салтов, Кутузовка, Рубежное, Дементиевка, Чеполь, Светличное, Коробочкино, Ивановка, Шестаково и Печенеги.

На словянском направлении враг основные усилия сосредотачивал на ведении наступления в направлениях населенных пунктов Довгенькое и Мазановка. Совершил огненное поражение из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Новая Дмитровка, Крестище, Дубровное, Богородичное, Новопавловка, Адамовка, Грушуваха, Вернополье, Краснополье, Мазановка, Веселое и Курулько.

На Донецком направлении основные усилия враг сосредотачивается на Лисичанском направлении и попытках окружения подразделений Сил обороны в Лисичанске.

Совершал обстрелы неподалеку от Волчоярки, Лоскутовки, Белой Горы, Верхнекамянки, Выемки, Верхнекамянского и Золотаровки. Нанес авиационный удар паром Су-25 в районе населенного пункта Белая Гора.

На Краматорском направлении производил огненное поражение из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Маяки, Пискуновка, Северск.

Совершал также обстрелы из танков и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Керамик, Красногоровка, Северное, Водяное, Опросное, Уманское, Тонечко, Карловка, Новомихайловка, Марьинка, Парасковеевка, Павловка, Шевченко, Пречистовка Комар, Новоселка, Большая Новоселка, Владимировка, Гуляйпольское, Белогор’я, Новополье, Красное, Зеленое Поле, Гуляйполе и Малиновка.

Напомним

Около 06:30 утра в столице прогремели взрывы. Сообщается и о ракетах, пролетевших над Киевом.

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