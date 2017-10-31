Осмаев находится в одном из военных госпиталей столицы - полиция

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 27919 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 92639 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 147646 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113172 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114401 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111227 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103317 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106736 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103317 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151484 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Осмаев находится в одном из военных госпиталей столицы - полиция

Осмаев находится в одном из военных госпиталей столицы - полиция

Киев  •  УНН

 • 8496 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Командир международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева, который присоединился к АТО, Адам Осмаев находится в одном из военных госпиталей столицы после ранения во время расстрела автомобиля вблизи железнодорожной станции Глеваха Киевской области накануне. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ НП в Киевской области Николай Жукович в эфире "112 Украина", передает УНН.

"Состояние здоровья его удовлетворительное, он находится в одном из военных госпиталей города Киева. Ранение ноги", - сообщил Н.Жукович.

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При этом он не стал отвечать, есть ли охрана у А.Осмаева, беря во внимание то, что ранее он вместе с добровольцем АТО Аминой Окуевой, которая погибла во время расстрела автомобиля, отказывался от государственной охраны.

Напомним, 30 октября около 20:00 неизвестные лица из кустов на автодороге вблизи железнодорожной станции Глеваха Васильковского района расстреляли автомобиль. Была убита Амина Окуева и ранен в ногу Адам Осмаев.

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