Осмаев находится в одном из военных госпиталей столицы - полиция

"Состояние здоровья его удовлетворительное, он находится в одном из военных госпиталей города Киева. Ранение ноги", - сообщил Н.Жукович.

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При этом он не стал отвечать, есть ли охрана у А.Осмаева, беря во внимание то, что ранее он вместе с добровольцем АТО Аминой Окуевой, которая погибла во время расстрела автомобиля, отказывался от государственной охраны.

Напомним, 30 октября около 20:00 неизвестные лица из кустов на автодороге вблизи железнодорожной станции Глеваха Васильковского района расстреляли автомобиль. Была убита Амина Окуева и ранен в ногу Адам Осмаев.