Осмаев находится в одном из военных госпиталей столицы - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Командир международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева, который присоединился к АТО, Адам Осмаев находится в одном из военных госпиталей столицы после ранения во время расстрела автомобиля вблизи железнодорожной станции Глеваха Киевской области накануне. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ НП в Киевской области Николай Жукович в эфире "112 Украина", передает УНН.
"Состояние здоровья его удовлетворительное, он находится в одном из военных госпиталей города Киева. Ранение ноги", - сообщил Н.Жукович.
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При этом он не стал отвечать, есть ли охрана у А.Осмаева, беря во внимание то, что ранее он вместе с добровольцем АТО Аминой Окуевой, которая погибла во время расстрела автомобиля, отказывался от государственной охраны.
Напомним, 30 октября около 20:00 неизвестные лица из кустов на автодороге вблизи железнодорожной станции Глеваха Васильковского района расстреляли автомобиль. Была убита Амина Окуева и ранен в ногу Адам Осмаев.