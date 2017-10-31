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Осмаєв перебуває в одному з військових шпиталів столиці - поліція

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Очільник міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва, який долучився до АТО, Адам Осмаєв перебуває в одному з військових шпиталів столиці після поранення під час розстрілу автомобіля поблизу залізничної станції Глеваха на Київщині напередодні. Про це повідомив речник ГУ НП у Київській області Микола Жукович в ефірі "112 Україна", передає УНН.

"Стан здоров'я його задовільний, він знаходиться в одному з військових шпиталів міста Києва. Поранення ноги", - повідомив М.Жукович.

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При цьому він не став відповідати, чи є охорона в А.Осмаєва, зважаючи на те, що раніше він разом із добровольцем АТО Аміною Окуєвою, яка загинула під час розстрілу автомобіля, відмовлялися від державної охорони.

Нагадаємо, 30 жовтня близько 20:00 невідомі особи із кущів на автодорозі поблизу залізничної станції Глеваха Васильківського району розстріляли автомобіль. Було вбито Аміну Окуєву і поранено у ногу Адама Осмаєва.

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