Осенний май: сегодня синоптики прогнозируют неустойчивую и холодную погоду

В пятницу, 16 мая, погода в Украине будет преимущественно прохладной и дождливой. Осадки и низкая температура ожидаются в западных, северных и местами центральных областях, однако на востоке и юге синоптики прогнозируют долгожданное потепление до +21 °C. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Сегодня, 16 мая, по данным Гидрометцентра, на большей части территории ожидаются дожди, а температура будет ниже климатической нормы.

Ветер будет южного и юго-западного направления со скоростью 5-10 м/с, однако в центральных областях, а также в Волынской и Сумской, местами будет шквальный ветер 15-20 м/с.

В западных областях завтра +10+14 градусов. В большинстве центральных областей +15+19 градусов.

В южной части и в восточных областях ожидается самая теплая погода, +15+21 градус.

В Киеве в пятницу ощутимо похолодает, температура воздуха опустится до +9...+11 °C. Также в столице ожидаются дожди.

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