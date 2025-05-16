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США-Україна-Туреччина та росія-Україна-Туреччина: завтра в Стамбулі на порядку денному тристоронні переговори - ЗМІ
15 травня, 19:31 • 14463 перегляди

США-Україна-Туреччина та росія-Україна-Туреччина: завтра в Стамбулі на порядку денному тристоронні переговори - ЗМІ

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Осінній травень: сьогодні синоптики прогнозують нестійку й холодну погоду

Київ • УНН

 • 772 перегляди

16 травня в Україні очікуються дощі та прохолодна погода, особливо в західних та північних областях. На сході та півдні країни прогнозують потепління до +21 °C.

Осінній травень: сьогодні синоптики прогнозують нестійку й холодну погоду

У п'ятницю, 16 травня, погода в Україні буде переважно прохолодною та дощовою. Опади та низька температура очікується в західних, північних та подекуди центральних областях, однак на сході та півдні синоптики прогнозують довгоочікуване потепління до +21 °C. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

Сьогодні, 16 травня, за даними Гідрометцентру, на більшій частині території очікуються дощі, а температура буде нижчою за кліматичну норму.

Вітер буде південного та південно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с, однак у центральних областях, а також у Волинській та Сумській, подекуди буде шквальний вітер 15-20 м/с.

У західних областях завтра +10+14 градусів. У більшості центральних областей +15+19 градусів.

У південній частині та в східних областях очікується найтепліша погода, +15+21 градус.

У Києві в п'ятницю відчутно похолодає, температура повітря опуститься до +9...+11 °C. Також у столиці очікуються дощі.

Енергоспоживання зросло через погоду: коли українцям краще заощаджувати "світло"15.05.25, 15:30 • 2050 переглядiв

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