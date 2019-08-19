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6 марта, 17:12 • 132231 просмотра

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Ощадбанк заявил об аресте почти 93% акций Укртелекома за долги

Ощадбанк заявил об аресте почти 93% акций Укртелекома за долги

Киев  •  УНН

 • 12881 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Почти 93% акций Укртелекома арестовали за долги перед Ощадбанком. Об этом УНН сообщили в пресс-службе банка.

"Исполнительная служба наложила арест на почти 93% акций Укртелекома за долги ООО "ЭСУ" (владелец пакета акций Укртелекома) перед Ощадбанком", - указали в банке.

В установленные проспектом эмиссии сроки ООО "ЭСУ", как отмечается, не осуществило погашение облигаций и не уплатило начисленный купонный доход, в связи с чем Ощадбанк взыскал задолженность в судебном порядке.

Судебные процедуры продолжались почти два года. "При этом ООО "ЭСУ" пыталось в судебном порядке получить рассрочку исполнения решений судов, однако Верховный Суд признал обоснованной позицию Ощадбанка, и рассрочка была отменена", - добавили в банке.

"Арестованные акции Укртелекома должны быть проданы в процедуре исполнительного производства с публичных торгов для погашения долгов ООО "ЭСУ" перед банком в размере почти 1,8 млрд грн", - указали в Ощадбанке.

12 декабря 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева от 19 октября 2017 года по делу о расторжении договора купли-продажи акций ОАО "Укртелеком" и апелляционную жалобу ООО "ЭСУ" - без удовлетворения. Таким образом Укртелеком должен был вернуться в государственную собственность.

В конце мая в ФГИУ заявляли, что работа над возвращением Укртелекома в собственность государства не завершена.

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