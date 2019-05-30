ФДМУ: робота над поверненням "Укртелекому" у власність держави не завершена
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Фонд державного майна України продовжує працювати над поверненням у державну власність пакета акцій ПАТ "Укртелеком". Про це керівник ФДМУ Віталій Трубаров написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"У першому кварталі 2019 року у державну власність повернено 3 об'єкти незавершеного будівництва. Також продовжується робота щодо повернення у державну власність пакета акцій ПАТ "Укртелеком", - повідомив він.
Також він розповів, що за увесь час приватизації і контролю за виконанням приватизаційних умов у власність держави накопичувальним підсумком повернено 375 об’єктів приватизації.
"Робимо ми це винятково через невиконання умов договорів купівлі-продажу за рішенням судів. Так ось, з повернутих 87 – пакети акцій, 61 – об'єкт малої приватизації та 227 – об’єктів незавершеного будівництва. З тих об‘єктів, які ми повернули повторно, уже продано 204 об’єкти, у тому числі: 49 – пакетів акцій; 32 – єдиних майнових комплексів; 123 – об’єктів незавершеного будівництва", - зазначив Трубаров.
Загальна сума коштів, отриманих від продажу повернених державі об'єктів накопичувальним підсумком, за його даними, становить 116,743 млн грн.
Нагадаємо, 12 грудня 2017 року Київський апеляційний господарський суд залишив без змін рішення Господарського суду Києва від 19 жовтня 2017 року у справі щодо розірвання договору купівлі-продажу акцій ВАТ "Укртелеком" та апеляційну скаргу ТОВ "ЕСУ" - без задоволення. Таким чином "Укртелеком" має повернутися в державну власність.