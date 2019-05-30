ФГИУ: работа над возвращением "Укртелекома" в госсобственность не завершена
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Фонд государственного имущества Украины продолжает работать над возвращением в государственную собственность пакета акций ПАО "Укртелеком". Об этом руководитель ФГИУ Виталий Трубаров написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В первом квартале 2019 года в государственную собственность возвращено 3 объекта незавершенного строительства. Также продолжается работа по возвращению в государственную собственность пакета акций ПАО "Укртелеком", - сообщил он.
Также он рассказал, что за все время приватизации и контроля за выполнением приватизационных условий в собственность государства накопительным итогом возвращено 375 объектов приватизации.
"Делаем мы это исключительно из-за невыполнения условий договоров купли-продажи по решению судов. Так вот, с возвращенных 87 - пакеты акций, 61 - объект малой приватизации и 227 - объектов незавершенного строительства. С тех объектов, которые мы вернули повторно, уже продано 204 объектов, в том числе: 49 - пакетов акций; 32 - единых имущественных комплексов; 123 - объектов незавершенного строительства", - отметил Трубаров.
Общая сумма средств, полученных от продажи возвращенных государству объектов накопительным итогом, по его данным, составляет 116,743 млн грн.
Напомним, 12 декабря 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева от 19 октября 2017 года по делу о расторжении договора купли-продажи акций ПАО "Укртелеком" и апелляционную жалобу ООО "ЭСУ" - без удовлетворения. Таким образом "Укртелеком" должен вернуться в государственную собственность.