Ощадбанк заявив про арешт майже 93% акцій Укртелекому за борги
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Майже 93% акцій Укртелекому арештували за борги перед Ощадбанком. Про це УНН повідомили у пресслужбі банку.
"Виконавча служба наклала арешт на майже 93% акції Укртелекому за борги ТОВ "ЕСУ" (власник пакета акцій Укртелекому) перед Ощадбанком", - вказали у банку.
У встановлені проспектом емісії строки ТОВ "ЕСУ", як зазначається, не здійснило погашення облігацій та не сплатило нарахований купонний дохід, у зв’язку з чим Ощадбанк стягнув заборгованість у судовому порядку.
Судові процедури тривали майже два роки. "При цьому ТОВ "ЕСУ" намагалось у судовому порядку отримати розстрочку виконання рішень судів, однак Верховний Суд визнав обґрунтованою позицію Ощадбанку, і розстрочку було скасовано", - додали у банку.
"Арештовані акції Укртелекому мають бути продані в процедурі виконавчого провадження з прилюдних торгів для погашення боргів ТОВ "ЕСУ" перед банком у розмірі майже 1,8 млрд грн", - вказали в Ощадбанку.
12 грудня 2017 року Київський апеляційний господарський суд залишив без змін рішення Господарського суду Києва від 19 жовтня 2017 року у справі щодо розірвання договору купівлі-продажу акцій ВАТ "Укртелеком" та апеляційну скаргу ТОВ "ЕСУ" - без задоволення. Таким чином Укртелеком мав повернутися в державну власність.
Наприкінці травня в ФДМУ заявляли, що робота над поверненням Укртелекому у власність держави не завершена.