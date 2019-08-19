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Ощадбанк заявив про арешт майже 93% акцій Укртелекому за борги

Ощадбанк заявив про арешт майже 93% акцій Укртелекому за борги

Київ • УНН

 • 12882 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Майже 93% акцій Укртелекому арештували за борги перед Ощадбанком. Про це УНН повідомили у пресслужбі банку.

"Виконавча служба наклала арешт на майже 93% акції Укртелекому за борги ТОВ "ЕСУ" (власник пакета акцій Укртелекому) перед Ощадбанком", - вказали у банку.

У встановлені проспектом емісії строки ТОВ "ЕСУ", як зазначається, не здійснило погашення облігацій та не сплатило нарахований купонний дохід, у зв’язку з чим Ощадбанк стягнув заборгованість у судовому порядку.

Судові процедури тривали майже два роки. "При цьому ТОВ "ЕСУ" намагалось у судовому порядку отримати розстрочку виконання рішень судів, однак Верховний Суд визнав обґрунтованою позицію Ощадбанку, і розстрочку було скасовано", - додали у банку.

"Арештовані акції Укртелекому мають бути продані в процедурі виконавчого провадження з прилюдних торгів для погашення боргів ТОВ "ЕСУ" перед банком у розмірі майже 1,8 млрд грн", - вказали в Ощадбанку.

12 грудня 2017 року Київський апеляційний господарський суд залишив без змін рішення Господарського суду Києва від 19 жовтня 2017 року у справі щодо розірвання договору купівлі-продажу акцій ВАТ "Укртелеком" та апеляційну скаргу ТОВ "ЕСУ" - без задоволення. Таким чином Укртелеком мав повернутися в державну власність.

Наприкінці травня в ФДМУ заявляли, що робота над поверненням Укртелекому у власність держави не завершена.

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