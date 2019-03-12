"Ощадбанк" начал выдавать субсидии деньгами

"Клиенты всех категорий, которым субсидия была назначена до 31 декабря 2018 года, будут получать субсидию в денежной форме с марта 2019 года. Счета за коммунальные услуги будут поступать в полном объеме без учета субсидии, и субсидиант должен самостоятельно и своевременно оплачивать их, используя полученные средства. Средства, которые у него останутся после получения субсидии и оплаты коммунальных услуг (сэкономленные за счет экономного потребления услуг), он сможет тратить по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, украинские субсидианты смогут получать денежную помощь с 12 марта этого года. Их начислитимуть 12 числа каждого месяца.



На выплату субсидий на оплату услуг жилищно-коммунальных услуг наличными в марте направят более 5,6 млрд грн.

Напомним, с марта в Украине начнется выплата субсидий в наличной форме - еще одна модель монетизации субсидий, когда "живые" деньги для расчетов за коммунальные услуги будут выплачиваться непосредственно получателям субсидии.



