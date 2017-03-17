"Ощадбанк" досрочно погасил 500 млн грн рефинансирования НБУ

"17 марта 2017 года " Ощадбанк " осуществил досрочное погашение рефинансирования НБУ на сумму 500 млн грн", - отметили в пресс-службе.

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В "Ощадбанке" уточнили, что для окончательного расчета с НБУ по кредитам рефинансирования осталось выплатить около 2 млрд грн.

"Планируем рассчитаться окончательно в течение 2017 года", - сообщил председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный.

В госбанке также сообщили, что в целом с 2015 года банк вернул НБУ 17 млрд 862 млн грн. Из них около 15,5 млрд грн возвращено досрочно.