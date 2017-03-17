"Ощадбанк" достроково погасив 500 млн грн рефінансування НБУ

“17 березня 2017 року "Ощадбанк“ здійснив дострокове погашення рефінансування НБУ на суму 500 млн грн”, — зазначили у прес-службі.

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В “Ощадбанку” уточнили, що для остаточного розрахунку з НБУ за кредитами рефінансування залишилось виплатити близько 2 млрд грн.

“Плануємо розрахуватись остаточно протягом 2017 року”, — повідомив голова правління “Ощадбанку” Андрій Пишний.

У держдбанку також повідомили, що загалом з 2015 року банк повернув НБУ 17 млрд 862 млн грн. З них близько 15,5 млрд грн повернуто достроково.