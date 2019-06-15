Орнелла Мути проиграла последний суд и будет наказана из-за ужина с Путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Итальянской актрисе Орнелле Мути грозит тюрьма, потому что она взяла больничный по поддельной справке и уехала в Россию на благотворительный ужин с участием президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Инцидент произошел еще в декабре 2010 года: актриса должна была выступить на сцене театра Верди в итальянском городе Порденоне, но взяла больничный и полетела в Санкт-Петербург.
После того, как представители театра увидели Мути на снимках с Путиным, выяснилось, что справка, в которой актрисе рекомендовалось 5 дней отдыхать, поддельная.
Напомним, в 2015 году суд признал 64-летнюю актрису виновной в мошенничестве и приговорил ее к 6 месяцам тюрьмы условно, оштрафовал на 500 евро и обязал Мути выплатить театра 30000 евро компенсации. Актриса подала апелляцию, а после ее проигрыша - кассацию.
Впрочем, 13 июня 2019 года Верховный суд оставил приговор в силе. Мути утверждает, что у нее нет денег, но если она их не найдет, то попадет в тюрьму. По данным местных СМИ, у актрисы есть 30 дней на уплату штрафа и компенсации.
Отметим, что в 2017 году Мути и ее семью выселили из дома в Риме из-за долгов в 80 000 евро перед агентством недвижимости.
В Италии Мути до сих пор появляется на экранах и на театральной сцене, за пределами страны она прежде всего известна ролями в таких лентах, как "Укрощение строптивого", "Флеш Гордон" и "Оскар".