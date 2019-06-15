Орнелла Муті програла останній суд і буде покарана через вечерю з Путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Італійській акторці Орнеллі Муті загрожує в’язниця, бо вона взяла лікарняний за підробленою довідкою і поїхала до Росії на благодійну вечерю за участі президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Інцидент стався ще у грудні 2010 року: акторка мала виступити на сцені театру Верді в італійському місті Порденоне, але взяла лікарняний і полетіла до Санкт-Петербурга.
Після того, як представники театру побачили Муті на знімках з Путіним, з’ясувалося, що довідка, в якій акторці рекомендувалось 5 днів відпочивати, підроблена.
Нагадаємо, у 2015 році суд визнав 64-річну акторку винною у шахрайстві і засудив її до 6 місяців в’язниці умовно, оштрафував на 500 євро і зобов'язав Муті виплатити театру 30 тисяч євро компенсації. Актриса подала апеляцію, а після її програшу — касацію.
Утім 13 червня 2019 року Верховний суд залишив вирок у силі. Муті стверджує, що в неї немає таких грошей, але якщо вона їх не знайде, то потрапить до в’язниці. За даними місцевих ЗМІ, у акторки є 30 днів на сплату штрафу і компенсації.
Зазначимо, що в 2017 році Муті та її родину виселили з будинку в Римі через борги у 80 тисяч євро перед агентством нерухомості.
В Італії Муті досі з’являється на екранах та на театральній сцені, за межами країни вона насамперед відома ролями у таких стрічках, як "Приборкання норовистого", "Флеш Гордон" та "Оскар".