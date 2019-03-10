Оркестры, танцы и один кандидат в бюллетене: как в КНДР проходят парламентские выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Сегодня, 10 марта, проходят выборы в парламент КНДР - Верховное народное собрание. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Сообщается, что это вторые подобные выборы со времени прихода к власти в КНДР Ким Чен Ына. Выборы в Верховное народное собрание КНДР являются формальностью. От каждого избирательного округа, как правило, баллотируется только один кандидат, который утверждается правящей в стране Трудовой партией Кореи.
Кроме того, голосование на выборах в парламент является обязательным. Явка на подобных выборах близка к 100%, а поддержка курса власти - единогласна.
Таким образом, граждане должны демонстрировать полную преданность правящей семье и ее нынешнему лидеру.
На избирательном участке граждане КНДР получают бюллетень с одним именем. В нем не нужно ничего отмечать, поэтому избиратели просто берут бумагу и кладут ее в урну.
Есть также кабина для голосования, но если человек захочет воспользоваться ею, это сразу же вызовет подозрения.
Теоретически, у избирателя есть возможность вычеркнуть единого кандидата в бюллетене, однако это автоматически означает, что таким гражданином заинтересуются службы безопасности КНДР.
После того, как избиратель выходит из участка, он должен присоединиться к толпе, чтобы вместе с другими выразить свою радость по поводу выборов.
Традиционно выборы проходят в праздничной атмосфере. Вывески избирательных участков украшаются бумажными цветами, у входа обычно танцуют местные жители под оркестровую музыку.
Напомним, Конституционный суд Молдовы официально утвердил результаты парламентских выборов.